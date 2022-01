Mo Salah en Egypte kegelen Ivoorkust uit Africa Cup na zenuwslopende strafschoppenreeks

Egypte heeft zich na een spannende pot weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Africa Cup. De Egyptenaren hadden wel strafschoppen nodig om het Ivoorkust van ex-Bruggeling Simon Deli naar huis te sturen. Mo Salah en co. nemen het in de volgende ronde op tegen Marokko.

Egypte en Ivoorkust slaagden erin om de groepsfase zonder al te veel problemen te overleven. Ivoorkust werd met zeven op negen groepswinnaar. Egypte moest enkel zijn meerdere erkennen in Nigeria.

Beide landen wilden dan ook vol voor de eindwinst gaan op dit toernooi. Dat resulteerde in een aantrekkelijke eerste helft. Vooral doelman Elshenawy moest zich enkele keren onderscheiden in het Egyptische doel. Beide ploegen doken zo met een brilscore de kleedkamers in.

Ook na de rust kregen we een evenwichtige pot te zien. Egypte probeerde wel tot kansen te komen, maar scoren lukte niet. Ook Mo Salah kon Ivoorkust-doelman Sangaré niet in verlegenheid brengen. De beste kans was nog voor de Ivorianen waar Haller na een hoekschop zijn team op voorsprong leek te zetten. Een knappe save van Elshenawy weerhield de Ajax-spits van de openingsgoal.

Mo Salah probeert Ivoorkust-verdediger Bailly van zich af te houden. — © AFP

Strafschoppen moeten voor beslissing zorgen

Verlengingen dan. Daar speelden de zenuwen beide ploegen duidelijk parten. Vooral Ivoorkust kwam niet meer tot voetballen. Mo Salah daarentegen probeerde zijn team nog in extremis naar de overwinning te stuwen, maar ook hij kreeg het leer niet in doel. Strafschoppen moesten dan ook beslissen over wie zich bij de laatste acht zou scharen.

Ook in de strafschoppenreeks ging het gelijk op, tot Manchester United-verdediger Bailly in de fout ging. Zowel bij Egypte als Ivoorkust werd er daarna niet meer gemist, waardoor Mo Salah de beslissende strafschop mocht nemen. De Egyptenaar twijfelde niet en bezegelde zo het lot van Ivoorkust.