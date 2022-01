De eerste bewegingstoestellen bij Over de Brug werden geïnstalleerd in de belevingstuin. — © Johnny Geurts

Bilzen

De vereniging Over de Brug is in Bilzen gestart met de aanleg van een beweeg- en belevingstuin met toestellen op maat voor mensen met jongdementie. Er kan worden getuinierd en genoten van de natuur.