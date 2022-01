Hoe ga je om met het verlies van een dierbare? De Hasseltse Stien Carlier verwerkte het overlijden van haar moeder via haar muziek. Wat begon als één nummer eindigt nu, vijf jaar later, in een volledig album. Een ode aan haar mama. Dat het album vandaag uitkomt, is geen toeval: het is de verjaardag van Stien's moeder. Het perfecte moment dus.