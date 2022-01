Iedere dag een nieuw record: in Hamont-Achel test 57 procent positief op corona

U merkt het wellicht zelf in uw omgeving bij familie, vrienden en kennissen: nooit eerder waren zoveel Limburgers besmet met het coronavirus. De afgelopen week testen in onze provincie 27.227 mensen positief op corona. Dat is liefst 10 keer zoveel als een maand geleden. En de cijfers blijven maar stijgen. Het is de veertiende opeenvolgende dag dat een nieuw record in het aantal besmettingen wordt gebroken. Nooit eerder testte de helft van alle Limburgers positief tijdens een coronatest. Temidden van deze recordcijfers verbreekt Hamont-Achel nog eens een record. Van alle honderd inwoners die een coronatest afleggen, zijn er daar 57 positief.