Cultregisseur Jan Bucquoy duikt op in ‘Don’t Worry Be Happy’: “Ik beleef mijn verrijzenis”

Ja, Louis en Hubert zijn weer van de partij. Net als de Davidsons en de excentrieke kunstenaar Floris. Maar in het derde seizoen van het succesvolle ‘Don’t Worry Be Happy’ voert Peter Boeckx ook enkele nieuwe gezichten op. Zo maakt de cultregisseur Jan Bucquoy (76), even bekend om zijn mislukte pogingen tot staatsgreep als om zijn films, zijn opwachting. Samen met zijn zoontje woont hij in een klein appartement, maar hij zou het niet anders willen. “Dat is de prijs van de vrijheid.”