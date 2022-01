Maaseik heeft geen verhaal tegen oppermachtig Dinamo Moskou in Champions League

Geen eerste punten voor Maaseik in de Champions League. De Maaslanders gingen ook in hun derde partij in het kampioenenbal - op bezoek bij Europese grootmacht Dinamo Moskou - met 3-0 onderuit. Het klasseverschil was veel te groot.

Bij Maaseik kreeg nieuwkomer Vanker aan de pass - zoals verwacht - de voorkeur op McCluskey. Coach Banks dropte daarnaast ook Thys in de ploeg ten koste van Treial. Bij Moskou drie andere namen - Belogortsev, Zhuk en Bogdan - in vergelijking met de partij in Limburg. Maar een verzwakking was dat zeker niet. Na de 0-1 van Cirovic pakte ‘invaller’ Belogortsev meteen met een straffe opslagreeks uit: 7-1. Maaseik herpakte zich goed. Aanvoerder Cox bracht zijn team zowaar terug tot 11-10. Maar dichter kwam Greenyard niet meer in die eerste set. De Limburgers kregen het receptioneel steeds moeilijker, terwijl de Russen aanvallend alleen maar sterker werden: 25-16.

Enorme servicedruk

Ook in de tweede set hield de regerende Russische kampioen - die enorm veel servicedruk produceerde - de touwtjes stevig in handen. Maaseik probeerde wel, maar botste keer op het keer op het imposante Dinamo-block. Bovendien begon de Bulgaar Sokolov zich aanvallend ook nog eens uit te leven: 14-8. De bedrukte gezichten op de Maaseikse bank spraken boekdelen. Het kwaliteitsverschil was op alle vlakken simpelweg te groot: 25-15.

Maaseik - nu met Reggers, Lomba en Treial - deed in set drie aanvankelijk goed mee met Dinamo. Reggers (18) liet opnieuw zien waarom hij als een van de grote Belgische talenten wordt beschouwd en pikte enkele mooie puntjes mee, terwijl Martinez met een knap killblock uitpakte: 12-11. Meer dan genoeg, vonden de Moskovieten. De Russen staken opnieuw een tandje bij en Sokolov maakte de klus af: 25-18 na amper een uur en twintig minuten.

Dinamo blijft zo ongeslagen aan de leiding in poule B. Maaseik blijft puntenloos onderaan bengelen. De Maaslanders hebben wel nog drie wedstrijden te goed: tegen Ankara (8 februari) en twee keer Warschau (15 en 16 februari), telkens in de eigen Steengoed Arena.

Sets: 25-16, 25-15, 25-18

D. MOSKOU: Podlesnykh, Pankov, Belogortsev, Sokolov, Zhuk, Bogdan, libero: Kerminen. Vielen in: Semyshev, Dmitriev, Baranov.