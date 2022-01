Dan toch akkoord over quarantaineregels in onderwijs: alle regels vallen weg (behalve voor niet-gevaccineerde leerlingen)

Er is dan toch een akkoord over de afschaffing van de quarantaineregels in het onderwijs. Behalve voor niet-gevaccineerde leerlingen in het middelbaar onderwijs vallen alle bestaande regels weg, en mag iedereen naar school die niet besmet is en geen symptomen heeft.

Na een hele dag vergaderen zijn de ministers van Onderwijs en Gezondheid het in de schoot van de Interministeriële Conferentie dan toch eens geraakt. En zoals de Vlaamse onderwijswereld dinsdag adviseerde, gaan inderdaad zo goed als alle bestaande regels op de schop. De regel van vier – dat heel de klas moeten sluiten wanneer er vier besmettingen zijn – verdwijnt inderdaad. Die regel gold in de lagere scholen, maar ook veel secundaire scholen pasten die toe.

De algemene regel, die vanaf donderdag al ingaat, is dus dat iedereen die gezond is naar school mag. Enkel wie besmet is of symptomen heeft, moet thuis blijven. Ook bij hoogrisicocontacten moeten kinderen en leerlingen dus niet meer in quarantaine, al is daar één uitzondering op: voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs die niet gevaccineerd zijn. Wanneer zij thuis een hoogrisicocontact hebben, dienen zij wel nog 10 dagen in quarantaine te gaan.