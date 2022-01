Andrea Croonenberghs zingt Boudewijn de Groot: “Ik heb ooit zijn handtekening gevraagd”

Haar vader hield van klassiek, haar broer bracht rock in huis en haar zus leerde haar kleinkunst kennen. “Ik ben in verschillende richtingen muzikaal opgevoed”, lacht Andrea Croonenberghs (57). “Van alle drie heb ik invloeden ondergaan, waardoor mijn muzieksmaak nog altijd heel breed is. Met Boudewijn de Groot heb ik al jong kennisgemaakt. Later kocht ik ook zelf platen van hem. De albums Van een afstand en Waar ik woon en wie ik ben heb ik als puber grijs gedraaid. Een paar keer ben ik naar een concert van hem geweest en hij is de enige artiest ooit aan wie ik een handtekening heb gevraagd. Ik stond hem op te wachten aan de artiestenuitgang van het cultureel centrum in Hasselt.”

“Het gevoel dat de muzikanten je optillen, is eigenlijk het fijnste dat er is” Andrea Croonenberghs

Zoon speelt mee

Wie weet, misschien komt Boudewijn de Groot wel eens kijken naar Als de rook om je hoofd is verdwenen. Het is in elk geval met zijn nadrukkelijke goedkeuring dat Andrea Croonenberghs met Barbara Dex en Els Dottermans zijn oeuvre interpreteren. “Ik moet zeggen dat ik het een heel fijne samenwerking vind. Het klikt echt tussen ons. Onze stemmen passen bij elkaar en ook in de benadering van het repertoire zitten we op dezelfde golflengte. Verder ben ik superblij met onze fantastische band. Boudewijns zoon Marcel de Groot speelt mee. Hij is een begenadigd gitarist. Maar ook bassist Wouter Berlaen, Pedro Gordts op toetsen, drummer Bert Huysentruyt en Marc de Boeck op accordeon en keyboard zijn geweldig. Als zangeressen zitten we bij hen in een zetel. Het gevoel krijgen dat de muzikanten je optillen, is eigenlijk het fijnste dat er is.”

Niet alleen hits

Als je de keuze hebt uit een lange lijst liedjes is het geen sinecure om een setlist samen te stellen. “Maar bij ons is dat aardig gelukt”, zegt Andrea Croonenberghs. “Wij hebben geen ruzie moeten maken. (lacht) Elk heeft zijn favorieten aangebracht en die verschilden nogal, zodat we een gevarieerd programma konden uitwerken. Het is geen best-of-show. Enerzijds zitten er best wat nummers tussen die de gemiddelde liefhebber van Boudewijn de Groot niet kent en anderzijds zullen een aantal hits die iedereen verwacht niet voorbijkomen. Zo breng ik onder meer Als het bericht slecht is, dood je de boodschapper, ongetwijfeld onbekend voor veel mensen. Ik mag wel zeggen dat het muzikale geheel erg stevig staat. Als je zelfs maar een beetje van Boudewijn de Groot houdt, zal je een bevredigende avond beleven, daar ben ik zeker van.”