Emmeline op de Piazza Duomo in Milaan. — © rr

Milaan

Ietwat verlegen, een beetje stil. Zo omschreef de Genkse Emmeline Rizzo (21) zichzelf lange tijd. Maar nu, op Erasmus in het modieuze Milaan, bloeit ze helemaal open. “In heel mijn leven was ik amper uit geweest. Hier ga ik meerdere keren per week op stap.”