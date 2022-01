Sterke Brecel heeft beste snooker nodig om mogelijke clash met Robertson te boeken

Zhang Anda is een veel betere speler dan zijn 109de plaats op de wereldranglijst doet vermoeden. De Chinees, die in de voorrondes Ben Woollaston wipte en eerder dit seizoen al tegen Ding Junhui won, pakte ook woensdagmiddag uit met straffelong pots en enkele prima breaks.

Zo kwam Zhang terug van 3-1 naar 3-3. In het zesde frame strafte hij één van de zeldzame missers van Brecel, die op 38 een rode bal te kort liet uit schrik voor een doorstoot, genadeloos af met een 95-clearance. Het bracht de imponerende Limburger niet van de wijs. Brecel, die frame vier al had gewonnen door een onwaarschijnlijke plant te laten volgen door een total clearance van 129, pakte ook in frame zeven uit met een century (120). In het slotframe maakten zijn geduld en de ervaring het verschil, een 48-break volstond voor de kwalificatie voor de achtste finales.

Daarin treft Brecel donderdagavond (20 uur) Ricky Walden (WR 24) of de nummer 4 van de wereld Neil Robertson, die dit seizoen al twee toernooien won en één finale haalde. Zij werken hun zestiende finale woensdagavond nog af.

Luca Brecel-Zhang Anda 5-3. Framescores: 71(71)-1, 57-75, 61(47)-24, 129(129)-0, 0-125 (70,55), 38-95(95), 124(120)-1, 67(48)-26.