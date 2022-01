De Amerikaanse auteur Hanya Yanagihara (48) werd in 2015 wereldberoemd met ‘Een klein leven’, waarvan er alleen al in ons taalgebied driehonderdduizend exemplaren werden verkocht. Haar nieuwe boek, ‘Naar het paradijs’, bevat eigenlijk drie romans in één, want de verhalen spelen zich af in 1893, 1993 en 2093 in New York en Hawaï, waar haar roots liggen.