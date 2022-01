Deze kweker brengt kleur in de winter met helleborus en andere winterbloeiers

Het Wilgenbroek in Oostkamp is een van de weinige kwekerijen/plantencentra die in februari volop in kleur staan. Daarvoor dank aan Helleborus en andere winterbloeiers. Vooral de Helleborus oriëntalishybriden met hun kleuren die variëren van wit tot (bijna) zwart en van geel tot rood, vaak met prachtige stippen in de bloemen en naar keuze met open bloemen, halfgevulde (anemoon) of dubbele bloemen nemen een belangrijke plaats in. Van 1 tot 20 februari zijn er opendeurdagen met extra activiteiten waaronder bloemsierkunst van Mieke Hoflack en Vicky Vangampelaere te bewonderen.

Van maandag tot zaterdag van 8 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 18 uur.

Praktisch: Het Wilgenbroek, Wilgenbroekstraat 60, 8020 Oostkamp. Tel 050 40 50 30 en www.hetwilgenbroek.be.