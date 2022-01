Man vraagt vriendin ten huwelijk op idyllische klif maar haar reactie gooit roet in het eten

De 27-jarige Luer Edward Maniago Geraban wil dolgraag met zijn vriendin trouwen en was van plan om begin januari door de knieën te gaan op een paradijselijk eiland. Op een hoge klif toverde hij zijn verlovingsring tevoorschijn en stelde hij de belangrijkste vraag van zijn leven. Maar Jelyn (29) reageerde erg verrast op zijn aanzoek en gaf uit ongeloof een klap tegen zijn hand, waardoor de ring de diepte in duikelde. Medewerkers van het hotel gingen op zoek naar het juweel, dat gelukkig niet helemaal naar beneden was gerold door het struikgewas. “Ik had die vraag niet verwacht”, zegt Jelyn. “En zo moest ik mijn antwoord nog wat uitstellen, maar ik heb ‘ja’ gezegd, hoor.”