Twee maanden bloemenpracht met de Cambria-orchidee: zo hou je ze mooi

Mooi en meer: Noem deze schitterende orchidee Cambria maar oefen tegelijk Vuylstekeara, want dat is haar echte naam. Koop ze in bloei en geniet bijna twee maanden van de wonderlijke en veelkleurige bloemen. Net als de vlinderorchidee of Phalaenopsis kan u haar nadien inkorten en opnieuw in bloei brengen Het duurt in dit geval wel negen maanden!

Expert: Zet deze orchidee nooit in volle zon, maar bij voorkeur bij een raam dat uitkijkt naar het noorden of oosten. Dompel de pot tijdens de bloei eens per week ongeveer tien minuten in water met van lente tot najaar eens per maand wat vloeibare voeding. Laat steeds uitlekken voor je haar terug in huis brengt.

Groenwijs: De moeilijke naam Vuylstekeara verwijst naar Charles Vuylsteke, een orchideeteler die leefde van 1844 tot 1927. Hij creëerde deze orchidee door meerdere orchideeën te kruisen. Hij wordt ook beschouwd als de grondlegger van de sierteelt in en om Lochristi. Meer weten over de man en het belang van Lochristi als sierteeltcentrum in verleden en heden, bezoek dan het LoS, het Lochristi Sierteelmuseum of bekijk hun filmpje.