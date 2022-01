Wat gebeurde er met Sus Antigoon? Strip duikt in verleden van voorvader van Suske

Uiteraard weet u dat Sus Antigoon die overoveroverovergrootvader van Suske is. Hij kwam al spoken helemaal in het begin van Suske en Wiske. Met name in Het eiland Amoras, daar waar Suske en Wiske elkaar voor het eerst zien. Ruim 75 jaar later vertellen Charel Cambré en Marc Legendre het verhaal van Sus Antigoon. Waarom verliet hij Antwerpen in 1541, op het moment dat Antwerpen dé metropool van de wereld was? En hoe komt het dat hij zo’n gerenommeerd drankorgel werd dat zelfs als spook niet zonder fles kon? Leuke vragen die Cambré en Legendre uitwerken in een tweeluik van De Kronieken van Amoras. Dat is een zijreeks van het intussen afgeronde en succesvolle Amoras, die spin-off waarin de Vandersteenpersonages een volwassener publiek moesten aanspreken. De zaak Sus Antigoon is hapklaar amusement, met veel schwung en snelheid in beeld gebracht door virtuoos Cambré. Al dobbert dit eerste deel van een tweeluik nog te zeer aan de oppervlakte en blijft de lezer wat op zijn honger.(jbx)

De Kronieken van Amoras 9 - De zaak Sus Antigoon 1, door Marc Legendre en Charel Cambré, Standaard Uitgeverij, 48 blz.