Yard Act brengt dansbaar debuut uit (en Ed Sheeran en Elton John zijn al fan)

De postpunkgolf is haast zo besmettelijk als omikron, voortgaand op de aanhoudende stroom van boeiende nieuwkomers die de Britten onze richting uitspuwen. Fan van Idles, Fontaines D.C., Shame en Sleaford Mods? Dan is ook Yard Act jouw ding. Na enkele gesmaakte singles levert dat stel dertigers uit Leeds nu een overtuigend debuutalbum af. Afgemeten aan voornoemde zielsverwanten klinkt Yard Act op The Overload toegankelijker, minder nijdig en meer dansbaar. De kurkdroge voordracht van frontman James Smith houdt het midden tussen spoken word en rap. Dat die Jarvis ‘Pulp’ Cocker-lookalike zelf Arctic Monkeys als voorname invloed en inspiratiebron noemt, komt enigszins misleidend over. Yard Act mag dan heel erg 2022 klinken, de urgentie van hoekig rockende songs zoals de singles Payday en het titelnummer laat oudere jongeren weemoedig wegdromen naar de hoogdagen van The Fall en Gang Of Four. Na unaniem jubelende recensies in hun thuisland - en lof van Ed Sheeran en Sir Elton John - wachten dit viertal daar uitverkochte concertzalen. Nu solliciteert Yard Act met The Overload ook elders naar een stek op affiches van zalen en festivals die de vinger aan de pols van de tijd houden. (gj)

The Overload , Yard Act, nu te beluisteren.