Weinig animo voor algemene vaccinatieplicht onder experts in commissie Gezondheid

Van de medische experten die de Kamercommissie gezondheid woensdag heeft ondervraagd over een eventuele vaccinatieplicht, pleitte enkel huisarts Luc Herry openlijk voor een verplichting van het coronavaccin. Volgens kinderarts Ann De Guchtenaere is de potentiële winst daarvan mogelijk beperkt, voor microbiologen Johan Neyts en Emmanuel André is het voor gezonde mensen vooral een kwestie van individuele verantwoordelijkheid.

De kamercommissie Gezondheid organiseert woensdag de eerste van een hele reeks hoorzittingen over een mogelijke algemene vaccinatieplicht. De medische experten mochten de spits afbijten. Een algemene vaccinatieplicht is voor de meeste medici niet het voorkeursscenario, zo bleek.

Huisarts Luc Herry, die ook voorzitter is van artsenvakbond BVAS, pleitte in de voormiddag wel nog duidelijk voor een verplichting. Dat zou de druk op de zorg en de economie verlichten, scholen en bedrijven open houden én de gecontesteerde coronapas overbodig maken, klonk het. Veearts Geert Vanden Bossche herhaalde dat de vaccins de aangeboren immuniteit onderdrukken, een standpunt dat al door verschillende experten werd weerlegd.

“Veel vragen van ouders”

Pediater Ann De Guchtenaere (UGent) is bijvoorbeeld niet overtuigd dat zo’n verplichting de vaccinatiegraad omhoog kan krijgen. “Wij krijgen veel vragen van ouders over het effect van de vaccins bij hun kinderen. Dat maakt hen geen antivaxers, maar ze zijn wel bezorgd. Wij kunnen als artsen drempels weghalen door informatie te geven, daar kunnen we nog veel bij winnen”, zei ze.

Volgens Liliane Schoofs zit er dan weer mogelijk meer winst in vaccins die oraal worden toegediend, al moeten die nog ontwikkeld worden. Op die manier wordt het mucosale immuniteit, zeg maar het afweersysteem in de longen, versterkt. “De rol daarvan is gedurende de pandemie onderschat”, zei Schoofs.

“Individuele verantwoordelijkheid”

Volgens microbiologen Neyts en André speelt ook de individuele verantwoordelijkheid een rol, zeker voor wie geen verlaagde immuniteit heeft. “Het immuunsysteem bouw je ook op door besmet te geraken met alle varianten en die telkens te overwinnen. Alleen is dat bij meer dan een miljoen Europeanen niet gelukt. Volledig gevaccineerden met een zwak immuunsysteem moeten mogelijk verder geboosterd worden en ook virusremmers krijgen, maar bij mensen zonder zwak immuunsysteem, denk ik dat we dat niet nodig zullen hebben”, zei André.

De commissie Gezondheid hoort ook volgende week nog verschillende sprekers. Er komen onder meer nog experten ethiek, juristen en psychologen aan de beurt, en ook coronacommissaris Pedro Facon en de sociale partners maken nog hun opwachting.