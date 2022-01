Parket vraagt om Lachaert vrij te spreken in vete met satirische website

Niet aanwezig, mijnheer de voorzitter.” Egbert Lachaert kwam woensdag zelf niet opdagen op de zitting waar hij was gedagvaard in Gent. Zijn advocaten, Paul en Simon Bekaert, wel.

De Open VLD-voorzitter was gedagvaard door Gert Van Mol, die gelinkt is aan de satirische website ’t Scheldt. Inzet is een klacht van ’t Scheldt dat Lachaert zijn beroepsgeheim als advocaat schond.

LEES OOK. Open Vld-voorzitter Lachaert voor rechter door klacht die werd ingediend op de enige dag dat hij geen onschendbaarheid genoot

Lachaert had Van Mol eerder in Antwerpen gedagvaard om een artikel van ’t Scheldt offline te laten halen. In die dagvaarding had de Open VLD-voorzitter verwezen naar de periode toen hijzelf advocaat was van de krant The Wall Street Journal.

In die hoedanigheid verdedigde hij tien jaar geleden de Amerikaanse krant in een rechtszaak tegen Gert Van Mol. Van Mol was ontslagen bij die krant, vocht zijn ontslag aan en won. Maar volgens Lachaert ligt die rechtszaak aan de basis van een beschadigingsoperatie van de website tegen hem. Van Mol dagvaarde Lachaert op zijn beurt rechtstreeks voor de rechter.

Geen schending

Het parket van Oost-Vlaanderen vroeg woensdag Lachaert vrij te spreken. “De vraag is of de twee, drie zinnen die mijnheer Lachaert gebruikte in de dagvaarding onder het beroepsgeheim vallen? En als dat zo is, of ze gebruikt mochten worden?”

Het parket sprak zich niet uit over de eerste vraag, wel over de tweede. “Er is rechtspraak die stelt dat het beroepsgeheim mag verbroken worden om zichzelf te verdedigen en uw rechten te vrijwaren. Daarom is er volgens ons geen sprake van een schending.”

Lachaert is als Kamerlid ook onschendbaar, maar de advocaten van ’t Scheldt vonden een omweg en dagvaarden de Open VLD-voorzitter op de ene dag dat zijn vorige parlementaire mandaat was afgelopen en het nieuwe nog niet was ingegaan. Het parket bevestigde woensdag dat dit technisch kon.

Karaktermoord

“Deze dagvaarding heeft één bedoeling: een karaktermoord op mijnheer Lachaert”, zei Paul Bekaert, de advocaat van Lachaert. “Dat is een misbruik van de rechtstreekse dagvaarding.”

De advocaten van de Open VLD-voorzitter noemden de zaak “één grote, racuneuze stunt” en wezen erop dat Van Mol zelf vaak verklaringen aflegt over zijn verleden met The Wall Street Journal. “Zoveel kan hij er dan toch niet van afgezien hebben.”

“Het ging om een openbare zitting en een vonnis dat is uitgesproken in een openbare zitting. Die hele discussie staat neergeschreven in het vonnis. De dagvaarding was een weergave daarvan. Wij zien niet in hoe dit een schending van het beroepsgeheim zou zijn.”

Chantage

“Dit is geen wraakoefening”, zei Frank Scheerlinck, de advocaat van Gert Van Mol. “Het gaat erover dat mijnheer Van Mol wordt herinnerd aan een slepende rechtszaak van negen jaar geleden. Hij lijdt daaronder.”

“Elke burger, of dat nu Gert Van Mol is of niet, moet erop kunnen vertrouwen dat als die een advocaat raadpleegt, die advocaat de kennis die hij heeft gekregen in een zaak niet zomaar gaat verkondigen. Of dat nu één uur later is, of negen jaar later,”

“Mijnheer Lachaert gebruikt info die hij destijds kreeg uit een zaak waarin hij als advocaat actief was. Dat is een schending van het beroepsgeheim. Mijnheer Van Mol wordt verweten een afperser te zijn, die chantage gebruikte, en moet nu iets bewijzen uit een periode die al lang voorbij is.”

Dik vel

De onderliggende vraag is of een politicus om moet kunnen met de bijtende en agressieve artikels die ’t Scheldt onophoudelijk publiceert?

Niet tot in den treure, vinden de advocaten van Lachaert. “Een politicus moet een dik vel hebben, maar dat is niet oneindig”, zei Simon Bekaert. “Als je te maken krijgt met zo’n lasterlijke artikelen, heb je het recht naar een burgerlijke rechter te trekken. Daarbij mag hij de motieven van de auteur aanhalen.”

Onzin, vindt de tegenpartij. “Of je de artikels van ’t Scheldt nu satire vindt, en of je vindt dat het erover gaat, dat ligt hier niet ter beoordeling voor de rechtbank”, zei Frank Scheerlinck.

“Een politieker moet groter zijn dan een onnozel artikel, zeker als voorzitter van de liberale partij. Als je een publiek figuur bent, moet je dat aanvaarden en moet je niet uit een zaak van negen jaar geleden gaan putten.”

2.500 euro

Van Mol vraagt een schadevergoeding van 2.500 euro van Lachaert. Lachaert vraagt van zijn kant een schadevergoeding van 2.500 euro van Van Mol voor “tergend en roekeloos geding”.

Gert Van Mol was woensdag wel aanwezig, maar hield zich afzijdig in de debatten voor de rechtbank. Hij kreeg wel een standje van rechter Hans De Waele, toen hij probeerde te filmen of foto’s nemen in de rechtszaal. Vonnis op 9 februari.