Aantal gesloten Vlaamse scholen stijgt naar 102, vorige week waren het er nog maar 19

Er zijn momenteel in Vlaanderen 102 scholen gesloten door corona. Het gaat om 67 secundaire scholen en 35 scholen in het basisonderwijs. Dat heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) woensdag gezegd in het Vlaams Parlement. Het aantal scholen dat de deuren tijdelijk sluit omwille van corona neemt snel toe. Vorige week was er nog sprake van 19 gesloten scholen.