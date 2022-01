Ze woonden midden in de stad, maar hadden nood aan meer groen. Dus verhuisden Sarah Devos en haar echtgenoot Sven naar Mortsel. Een rijwoning in een voormalig kasteelpark stal hun hart want: in de tuin waren er honderden vogels om te spotten. In hun veranda met schommelstoel of de speciale hangstoel uit Mexico is het heerlijk toeven.