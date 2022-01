Erpeedeeke zorgt voor een safe-editie van hun RondPuntDrupke

Het organiserend groepje aan ‘t rond punt sloeg opnieuw de handen in elkaar om er een ‘safe editie’ van te maken. Alles werd voorzien in openlucht: een open tent, geen tafels en stoelen, vuurkorven, toch weer overheerlijke hapjes, maar dit jaar uit het vuistje zodat de nodige afstand bewaard kon blijven. “Voor de groepsfoto werd toch even gekozen om dichterbij elkaar te staan, anders zou de foto niet in het Belangske passen”, klinkt het.

“Eindelijk nog eens dat fijne groepsgevoel van en voor de straatbewoners op een overgezellige avond, die dan wel beperkt werd in tijd, maar niet in het aantal consumpties. De verbondenheid van de mensen van de buurt kende zijn toppunt bij het afsluiten op het afgesproken uur. Iedereen sloeg de handen uit de mouwen en alles, van de tent tot het kleinste vorkje, werd in een mum van tijd opgeruimd. Een groepsbeeld om stil van te worden, maar dat lukte toch niet meer zo goed voor iedereen.”