Ook eindelijk nieuwe datum voor KRC Genk - KV Mechelen na corona-uitstel

Het duel tussen Essevee en KVO werd een tweetal weken geleden uitgesteld op basis van het COVID-19 protocol. Clubs die met zeven positieve gevallen kampen bij spelers die minstens 30 procent van de wedstrijden hebben afgewerkt of bij twee besmette doelmannen die op de lijst van de A-kern staan, hebben de mogelijkheid om uitstel van een wedstrijd te vragen. Daar maakte Essevee gebruik van. De fusieclub had immers af te rekenen met een coronagolf.

De twee duels van KRC Genk, tegen OHL en KV Mechelen, werden op vraag van de Limburgers uitgesteld omdat de Genkies vreesden te veel spelers te moeten missen vanwege interlandverplichtingen. De Pro League had die vraag aanvankelijk naast zich neergelegd, maar de club kreeg gelijk bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Wat betreft het duel tussen OHL en KV Mechelen volgt er pas vrijdag een uitspraak. De wedstrijd had medio januari moeten plaatsvinden, maar Mechelen zakte niet af naar Den Dreef. Nochtans was het verzoek van de Kakkers om de match uit te stellen afgewezen door de Kalendercommissie. Mechelen kampte met twee positieve doelmannen, eerste keuze Gaëtan Coucke en Maxime Wenssens, maar die laatste werd door de bond als belofte beschouwd en dus niet meegerekend. Malinwa liet vervolgens weten “een duidelijk statement” te willen maken door niet naar Leuven te komen, ook al was er het besef dat er mogelijk een forfaitnederlaag volgt.

Jupiler Pro League

9/02/2022 18:45: Zulte Waregem - KV Oostende

9/02/2022 21:00: OH Leuven - KRC Genk

16/02/2022 18:45: KRC Genk - KV Mechelen

1B Pro League

9/02/2022 18:45: KVC Westerlo - KMSK Deinze