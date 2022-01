Een mooie neus, een derde tepel, géén gezichtshaar: acteurs Nathan en Noa over wat hen uniek maakt

“Het gaat heel raar zijn, wat ik nu vertel.” Hij heeft het over een moedervlekje op een speciale plek. Nathan Naenen laat, samen met zijn collega-acteur Noa Tambwe Kabati, zien wat zijn lijf uniek maakt, en praat er nog veel uitgebreider over in de podcast Uniek. Nathan en Noa zijn jonge twintigers, ze spelen beiden een rol in de webserie wtFock op Go Play, over het leven en opgroeien van jongeren op de middelbare school.