Weer volkstheater in De Roxy: acteurs brengen komedie ‘Viva Minerva’

Live volkstheater gemist? Dankzij recente investeringen in De Roxy in Sint-Truiden kunnen de toneelvoorstellingen er gewoon doorgaan. De volgende drie weken staan de acteurs op podium met de nostalgische komedie ‘Viva Minerva’, waarin acteur Gunter Reniers een lokale radio runt.

Het toneelstuk gaat over het radiostation Radio Minerva, dat in de komedie gerund wordt door acteur Gunter Reniers. “Maar Radio Minerva bestaat ook echt en vind je terug in Antwerpen”, zegt Reniers. “Momenteel zijn ze trouwens in de aandacht omwille van licentieproblemen. Jaren geleden zag ik de voorstelling Viva Minerva van Jeroen Maes met onder andere Carry Goossens en Linda De Ridder. Toen dacht ik er al aan om er ooit een Limburgse ­versie van te maken.”

En nu is het dus zover. ­“Radio Minerva is bekend omwille van zijn crooners en oldies en ook die komen in onze voorstelling aan bod”, aldus Reniers. “Ook de wat eigenwijze presentatoren van de zender worden op schitterende wijze vertolkt door de beste ­comedytalenten uit de buurt. Viva Minerva is een sfeervolle komedie over het reilen en zeilen in een radiostation en over het wel en wee van de hechte vriendengroep die de werknemers vormen. Een nieuwe, jonge stagiaire zorgt voor een frisse wind op de zender. Maar dan gebeurt er iets wat niemand ooit voor mogelijk had gehouden: Minerva gaat uit de ether…”

Feelgood

Regisseur Yves Caspar maakt er een nostalgische feelgood-voorstelling van. "Omwille van de coronamaatregelen worden er her en der vele toneelvoorstellingen geannuleerd, maar door recente investeringen in De Roxy kunnen we onze toeschouwers toch een veilige en plezante voorstelling aanbieden”, klinkt het. “Lachen is niet alleen gezond, het is ook levensnoodzakelijk.

Viva Minerva, nog op 27, 28 en 29 januari en op 4, 5, 6, 10, 11 en 12 februari in De Roxy in Sint-Truiden. Spelers: Romain Bamps, Lieve Weyens, Anita Swiggers, Charly Timmermans, Celine Corthaut/Lotte Swartenbroeckx, Igor Putseys en Gunter Reniers. Tickets (15 euro) via www.deroxy.be. Vergeet uw mondmasker en ­Corona Safe Ticket niet.

(Foto's: Flipke Nuyttens)