Bedrijf van broer van Kate Middleton gaat op de fles

Boomf, het bedrijf van James Middleton dat 25 euro rekende voor het verzenden van een doos met negen gepersonaliseerde marshmallows per post, is net zo fragiel gebleken als het zachte snoepje van suikerstroop en gelatine. Het werd in 2013 opgericht door James Middleton, de jongere broer van de hertogin van Cambridge, maar ging vorige maand failliet met zware verliezen.

Vorige week kregen de schuldeisers – onder wie veel kleine bedrijven – te horen dat ze slechts een kwart van hun geld terug zullen krijgen. Een tikje gênant voor Middleton (34), die zichzelf de Wonka in chief noemde, is dat onder de aandeelhouders zich ook zijn zwager James Matthews bevindt, die getrouwd is met zijn oudere zus Pippa. Hij investeerde ruim honderdduizend euro in het bedrijf. “Dit is geen bedrijf dat overeind wordt gehouden door vrienden of familie”, beweerde Middleton eens in een interview.

Nick Jenkins, een voormalig Dragons‘ Den-jurylid, is een andere grote aandeelhouder. Hij kwam in 2014 aan boord als voorzitter na een investering, en het was zijn succes dat Middleton had gehoopt te evenaren.

In een verklaring bij zijn aantreden zei Jenkins: “Boomf is een zeer persoonlijke en smakelijke manier om iemand een gelukkige verjaardag of bedankje te sturen. Marshmallows met een persoonlijke boodschap op. Wat is daar nu niet leuk aan?”

De Estse zakenman Stepan Galaev, die het noodlijdende bedrijf deze maand voor het relatief kleine bedrag van 350.000 euro overnam (Middleton schatte het in een interview in 2015 op bijna twaalf miljoen euro) zal zeker blij zijn met zijn koopje. Net als de 29 personeelsleden van Boomf die hun baan kunnen behouden. Minder fortuinlijk zijn de aandeelhouders, die hun investering ongetwijfeld betreuren.