GEMEENTERAAD. Burgemeester Wouters: “Voertuig wordt in beslag genomen bij onverantwoord rijgedrag”

Lummen

Peter Aerts: Tijdens de vorige digitale gemeenteraad diende Johnny Ceyssens (Groen) zijn ontslag in. Ook deze zitting verliep digitaal, maar toch woonden voorzitter Sander Hoogstijns en Peter Aerts (Groen) de vergadering bij in de raadzaal. Als derde kandidaat opvolger legde Aerts de eed af en bij de rangorde neemt hij de laatste plaats in van de raadsleden. Bij de Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer (OSM) wordt bestuurder Ceyssens opgevolgd door Hanne Janssen en voor O.C. De Kalen Dries door Peter Aerts.

Inbeslagname: Sommige automobilisten vertonen regelmatig onverantwoord rijgedrag. Burgemeester Luc Wouters: “Er werd in 2018 een protocol afgesloten tussen het parket en de gemeentebesturen waarbij misdrijven uit het strafrecht werden gehaald en die kunnen met een administratieve sanctie bestraft worden. Dat protocol wordt nu uitgebreid zodat we voertuigen bestuurlijk in beslag kunnen nemen. De openbare weg is geen racecircuit, maar toch leveren sommige autobestuurders een gevaar op voor anderen. Soms wordt aan scholen of op andere wegen een voertuig gesignaleerd waarvan de bestuurder onverantwoord rijgedrag vertoont. Tot nu toe hadden we weinig mogelijkheden om op te treden, maar na een proefproject in Heusden-Zolder wordt dat naar Lummen uitgebreid. Op basis van een proces-verbaal van de politie kan ik het voertuig van een bestuurder die manifest en uitzonderlijk gevaarlijk rijgedrag vertoont tot 15 dagen in beslag laten nemen. We sluiten een overeenkomst af met een takelfirma en indien een voertuig wordt getakeld zal de bestuurder die kosten moeten betalen, ook voor de stalling. Voor de bestuurder is er een hoorrecht en ik kan die dus via aangetekend schrijven uitnodigen voor een gesprek. Bij het rijden zonder verzekering volgt een gerechtelijke inbeslagname”, stelt Wouters.

Energiefactuur: Raadslid Jeffrey Mardulier (Vooruit) stelde dat zijn fractie de laatste tijd heel wat vragen kreeg over de energiefactuur. “De prijzen stijgen razendsnel, de energiemarkt is complex en daarom moeten onze OCMW-medewerkers op regelmatige basis bijgeschoold worden. Op het niveau van de gemeente kunnen we het verschil maken voor de Lummenaren. Daarom moeten we alle communicatiekanalen uit de kast halen en misschien lokaal een informatiepunt oprichten”, aldus Mardulier. Volgens schepen Wim Vangeel kan iedere burger terecht bij hun loket Wonen West-Limburg, bij Duolim en Stebo. Schepen Romi Soors voegde toe dat er in het gemeentelijk infomagazine De Lummenaar ook elke keer een woontip stond en relevante informatie. “En op onze website gaan we de pagina over Energie misschien updaten.”