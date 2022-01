Fotografe, dichter en scenograaf maken samen bijzondere expo - met een wereldprimeur

“Wolf, freeze!” riep Joëlle Janssens (43) naar haar negenjarig zoontje – pas gekocht pantermaskertje op het gezicht – toen hij in het park naast het Brusselse kunstencentrum Bozar spontaan bij een bas-reliëf van twee naakten ging liggen. Ze haalde prompt haar camera boven en legde het moment vast in een zwart-witopname.

Ander (voor)beeld: de achterkant van een blonde vrouw met een wijde polkadotjurk en een zwarte beha. Heel sensueel, tot je wat dichterbij gaat en ziet dat het een mannequinpop is. “Ik zag die in een vintagewinkeltje in Palm Springs en bedacht me geen seconde: klik-klik-klik! Zo gaat dat bij mij altijd, onverwacht en zonder regie. Ik laat me graag prikkelen door de mogelijkheden van het ogenblik. Vaak krijg je dan heel kort een scheurtje in de alledaagse realiteit en ontstaat er een soort van magisch moment”, verduidelijkt Joëlle Janssens.

Wereldprimeur

Joëlle Janssens en Herman Rohaert, twee van de drie drijvende krachten achter ‘Met/Zonder leiBAND’. — © Karel Hemerijckx

Deze twee beelden kan je, samen met zo’n dertig andere, bewonderen tijdens Met/Zonder leiBAND in De Bogaard in Sint-Truiden. Dat is de titel van een artistieke ménage à trois tussen een fotografe, dichter-auteur en scenograaf-designer. Of prozaïscher, van een expo met Joëlle Janssens, Herman Rohaert (63) en Jo Klaps.

Eén van haar haast achteloos gemaakte foto’s bracht Rohaert op het idee om samen met de fotografe een tentoonstelling op poten te zetten. “Ik volgde bij haar een cursus fotografie en vroeg of we eens iets samen konden doen. Ze zei meteen ja. Initieel dachten we aan een boek. Ik haalde er Jo Klaps bij omdat ik eerder met hem samenwerkte. Hij maakte voor mij onder meer het eerste boek ter wereld in hout. Nu hebben we weer een wereldprimeur: een kunstkistje in een oplage van slechts twintig exemplaren. In het leien deksel werd de titel van de expo in diepdruk gelaserd, een techniek die voor het eerst werd toegepast. In het kistje bevinden zich een gedicht op handgeschept papier en een kunstboek en -print.”

Een sensueel beeld - tot je beseft dat de ‘vrouw’ een paspop is. — © KH

Gesamtkunstwerk

De samenwerking resulteerde niet alleen in een boek, maar ook in een expo. Met/Zonder leiBAND is geen verzameling foto’s met een obligate tekst, maar een Gesamtkunstwerk waarin drie disciplines versmolten tot een interessante blend. Als je er voldoende tijd voor uittrekt, is de kans reëel dat je met een voldaan gevoel naar huis gaat.

“Een praatje bij een plaatje, dat wilden we absoluut vermijden”, benadrukt Joëlle. “Ik gaf Herman een reeks foto’s, waarbij hij gedichten en kortverhalen schreef. We werkten ook omgekeerd: hij gaf mij een aantal teksten en ik bezorgde hem bijhorende foto’s. We namen elkaar bij de hand, maar we gaven elkaar ook de nodige vrijheid. Vandaar de titel van de expo. Ik wil graag benadrukken dat Herman de drijvende kracht was. Zonder hem had ik dit niet gekund. Hij bruist altijd van energie en liet de motor draaien. Bovendien geeft zijn pen mijn beelden een meerwaarde.”

(lees verder onder de foto)

© Karel Hemerijckx

“Jo Klaps bracht een toegevoegde waarde. Hij nam niet alleen de scenografie voor zijn rekening, hij zorgde ook voor de vormgeving van een garengenaaid boek met foto’s en teksten. Het bevat eveneens QR-codes, waarmee je alle gedichten – voorgedragen door Veerle Huyghe – kan beluisteren.”

Met/Zonder leiBAND, nog tot 4/3 in cc De Bogaard Sint-Truiden. Alle info: www.debogaard.be