Pas geopend: Wesley en Tom openen vierde wassalon in nieuwbouwproject in Heers

Wesley is projectontwikkelaar en Tom bouwkundig tekenaar, maar naast hun eigen job hebben de twee nog vier wassalons te runnen. “Ons eerste wassalon hebben we in 2016 geopend in Sint-Truiden. Nadien volgden Hasselt, Wellen en nu dus ook Heers”, vertellen de mannen. “Binnenkort openen we nog een nieuw filiaal in Tienen. We werken allebei in de projectontwikkeling. Enkele jaren geleden hebben we in Borgloon een project van assistentiewoningen uitgewerkt. In dit project hadden we een kleinschalig wassalon ingetekend en zo is het idee ontstaan om zelf wassalons in eigen beheer op te starten. In Heers is het wassalon gehuisvest op het gelijkvloers van een nieuwbouw met acht appartementen, het woon- en belevingsproject Steenweg 93.”

Dierendekens

In De wasseret kan je elke dag langsgaan voor het wassen en drogen van al je wasgoed. “In Heers en Wellen hebben we ook machines voor het wassen en drogen van dierendekens”, legt Wesley uit. “Naast orde en netheid vinden we een goede service heel belangrijk. Daarom zijn we zeven dagen op zeven telefonisch bereikbaar voor onze klanten. Als ze hulp nodig hebben, kunnen we die vanop afstand bieden, want onze machines zijn bestuurbaar vanop afstand via de computer of smartphone. We gaan ook dagelijks langs in onze salons. Klanten vinden hier bovendien een automaat voor waspoeder als ze dat zelf niet bij hebben. Betalen kan met cash of Bancontact.” (frmi)

Praktisch:

Volautomatisch wassalon De wasseret

Steenweg 93, 3870 Heers

0472/40.47.34 - dewasseret@gmail.com - www.dewasseret.com - Facebook: De Wasseret Heers

Openingsuren: elke dag open van 7 tot 22 uur, ook op zon- en feestdagen.