Man staat terecht voor doorspelen van gevoelige info van Club Brugge aan Antwerp

De beklaagde begon in april 2015 als consultant te werken voor LakeSprings, de familiale holding van Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe. In eerste instantie hadden S. zijn taken vooral te maken met Uplace, maar hij raakte ook betrokken bij het Personal Performance Center van Club Brugge. S. zou de modellen verfijnd hebben waardoor uiteindelijk het Club Lab is ontstaan.

Op 7 april 2017 werd de samenwerking tussen LakeSprings en de Antwerpenaar beëindigd. Vervolgens zou S. zijn diensten aangeboden hebben bij Paul Gheysens, sterke man bij concurrent Royal Antwerp FC. Volgens de burgerlijke partij zette de beklaagde nog tijdens zijn opzegperiode alle gevoelige informatie van Club Brugge over op een computer die hij van Antwerp had gekregen. Naast Club Brugge en LakeSprings stelden ook vaste waarden Ruud Vormer en Brandon Mechele zich burgerlijke partij voor het verspreiden van hun medische gegevens.

De verdediging pleitte dat S. nooit informatie heeft doorgestuurd naar zijn nieuwe werkgever en vroeg dus de vrijspraak. De updates van bepaalde documenten kwamen via Dropbox automatisch bij hem binnen. “Ik voel mij een speelbal in een vete tussen twee andere personen”, verwees S. naar de aanhoudende problemen tussen beide voorzitters. Ook het openbaar ministerie vorderde de vrijspraak.

De rechter doet uitspraak op 23 februari.