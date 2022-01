Geredde matchbal, hét punt van de Australian Open en cruciale regenbreak: Medvedev na epische vijfsetter naar halve finales

Daniil Medvedev heeft na een epische vijfsetter tegen Felix Auger-Aliassime de halve finale op de Australian Open bereikt. De Rus stond 2-0 achter in sets en overleefde een matchpoint in de vierde set, maar trok uiteindelijk toch aan het langste eind: 6-7(4), 3-6, 7-6(2), 7-5 en 6-4. In de halve finale treft hij nu Stefanos Tsitsipas.

Na een spannende eerste set bleek Auger-Aliassime in de tiebreak net iets sterker dan zijn veel meer ervaren tegenstander. De 21-jarige Canadees hield zijn hoofd koel, serveerde sterk en trok de eerste set naar zich toe, onder anderen na dit briljante punt.

In het tweede bedrijf denderde de Canadees door en hij brak de nummer twee van de wereld direct. Op zijn eigen service kwam hij vervolgens geen seconde in de problemen en dus werd ook de tweede set een prooi voor Auger-Aliassime. De Rus begon al zorgelijker te kijken en voor het eerst in het toernooi stond hij twee sets achter en wankelde hij.

Regen komt goed uit

In het derde set nam de spanning toe bij Medvedev die wist dat iedere fout hem nu de wedstrijd kon kosten. Toch lukte het de titelfavoriet om zijn hoofd koel te houden.

Bij een stand van 6-5 in het voordeel van de Rus moest Auger-Aliassime serveren om in de derde set te blijven. De Canadees leek geen last te hebben van spanning, serveerde ijzersterk en sleepte een tiebreak uit het vuur.

In die tiebreak begon het, net als eerder op de dag, plots weer te regenen in Melbourne. Het dak moest worden gesloten en dus moest de wedstrijd op een wel heel ongelukkig moment worden onderbroken. Medvedev leek het minst last te hebben van die onderbreking, want hij trok de tiebreak en daarmee de derde set razendsnel naar zich toe.

Matchpoint

In de vierde set ging het lange tijd gelijk op. Beide spelers dwongen elkaar tot het uiterste en schotelde het publiek een heerlijk tennisgevecht voor. Bij een stand van 5-4 kreeg de Canadees een wedstrijdpunt en was hij dicht bij een enorme sensatie. Medvedev kroop door het ook van de naald, overleefde de game en sloeg een game later zelf toe. Hij brak zijn tegenstander en serveerde daarna de set uit.

Set vijf was het alles of niets. De Canadees kreeg direct drie breakpoints, maar kon ze niet verzilveren. Een game later kon de Rus dit wél. Het bleef razendspannend. Auger-Aliassime moest zich nog laten behandelen. De Canadees kwam enkele keren dicht bij het breken van zijn opponent, maar dit lukte steeds net niet.

Bij 5-4 voor Medvedev serveerde de Rus voor de set en de wedstrijd. De druk van de Canadees was er wel: 0-30. Auger-Aliassime kreeg zowaar twee breekpunten, maar de mokerslagen met de forehand waren zijn opponent op dat moment te machtig. Niet veel later serveerde hij na bijna 4 uur en drie kwartier spelen de wedstrijd uit.

“Ik dacht bij mezelf: Wat zou Novak Djokovic doen?”, lachte Medvedev terwijl het publiek hem net niet uitjouwde.

Medvedev neemt het voor een plek in de finale op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4). Die zette eerder op de dag de Italiaan Jannik Sinner (ATP 10) opzij met 6-3, 6-4 en 6-2.

De halve finale wordt een heruitgave van 2021. Toen won Medvedev met 6-4, 6-2 en 7-5 van Tsitsipas en stootte door naar de finale tegen Novak Djokovic, die hij in drie sets verloor. De 25-jarige Rus won later op het seizoen wel de US Open, goed voor zijn eerste grandslamtitel. Medvedev is na het gedwongen forfait van Djokovic de hoogst geplaatste speler in Melbourne.

In de tweede halve finale staat de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 5) tegenover de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 7).