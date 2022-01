Mazzu beseft dat Union voor loodzware opdracht staat tegen ‘nieuw’ Club Brugge: “Een enorme uitdaging”

“Ja, zij zijn de besten.” Union-coach Felice Mazzu windt er geen doekjes om dat Club Brugge donderdag dé favoriet is voor de kraker van speeldag 24. Maar het is wel Union dat “de besten” met negen punten voorsprong een straatlengte achter zich houdt in het klassement. “Maar die negen punten stellen niks voor. Stel dat we de Champions’ play-offs halen, worden de punten gehalveerd en blijft er haast niets meer over.”

De regerende kampioen van 1A tegen de regerende kampioen van 1B. Wie voor aanvang van dit seizoen had gezegd dat die wedstrijd eind januari misschien wel de meest veelbesproken wedstrijd van de competitie tot dusver zou worden, werd gek verklaard. Maar het is intussen geen geheim meer dat Union het gewoonweg uitstekend doet, waardoor de Brusselaars nu comfortabel aan de leiding staan in de Jupiler Pro League.

Mede dankzij de overwinning tegen Genk afgelopen weekend lijkt Union zich steeds meer te gaan ontpoppen tot titelkandidaat, al werd het woord ‘geluk’ vaak in de mond genomen na die late penaltygoal tegen Genk. “Geluk? Daar denk ik toch anders over”, blikte Felice Mazzu nog even terug op de 2-1 overwinning. “Het is gewoon de wil en grinta bij mijn spelers om er telkens weer tot het laatste fluitsignaal vol voor te gaan. Momenteel zitten we in een positieve flow die mijn spelers vertrouwen geeft en hen toelaat om in de overwinning te blijven geloven.”

“Maar uiteraard moet je soms dat tikkeltje geluk mee hebben - zoals bijvoorbeeld het late eigen doelpunt van Cercle Brugge eerder op het seizoen - maar dat geluk staat niet los: ook de kwaliteit, zin en ambitie van de groep hebben ons gebracht waar we ons nu bevinden.”

© BELGAIMAGE

Top acht missen is een catastrofe

Na nieuw puntenverlies van Gent en Charleroi dinsdagavond, kan Union donderdag al 19 punten uitlopen op het nummer vijf in de stand. Maar wie denkt dat Mazzu eindelijk zijn ambities voor de top vier zal uitspreken, komt opnieuw bedrogen uit. “In het voetbal kan alles. Met nog 11 matchen te spelen kan ik niet zeggen dat we verwachten om de Champions’ play-offs te spelen. We dromen er natuurlijk van, maar het is nog steeds geen doel waar we ons op fixeren. Wat ik wel kan zeggen, is dat het een catastrofe zou zijn als we nu nog uit de top acht vallen. Zeker gezien het parcours dat we tot nu toe al aflegden.”

Dat parcours is inderdaad indrukwekkend, maar Mazzu blijft waakzaam. “We hebben nog niets in handen. Maar aanvankelijk was ons doel om te stabiliseren in 1A, en op basis daarvan is het feit dat we negen punten voorsprong hebben op onze eerste achtervolgers natuurlijk enorm. Maar veel stelt die voorsprong niet voor, want het is zoals andere spelers en ploegen zelf zeggen: na de reguliere competitie worden de punten toch gehalveerd, en dan schiet er al bijna niets meer over.”

Hoe dan ook wil Union zo lang mogelijk zijn leidersplaats vasthouden, maar met wedstrijden tegen Club Brugge, Anderlecht en Antwerp voor de boeg wacht er wel een loodzwaar programma op de Unionisten. Te beginnen met Club Brugge. “Het wordt een enorme uitdaging”, weet ook Mazzu. “Club Brugge wil tegen ons bewijzen dat het de beste ploeg is van de competitie. Maar op het vlak van infrastructuur, middelen, kwaliteit en kwantiteit in de spelersgroep kan ik je zeggen dat ze effectief de besten zijn. We gaan er uiteraard alles aan doen om tegen Brugge een zo goed mogelijke wedstrijd te spelen, maar het zal niet makkelijk worden. Het is een enorme uitdaging om tegen een Club Brugge te spelen dat net een nieuwe trainer en nieuwe methodes heeft.”

Een ‘nieuw’ Club Brugge

Om die uitdaging toch tot een goed einde te proberen brengen, bestudeerde Mazzu alvast de eerste wedstrijden van Club Brugge onder Schreuder. “Ze zorgen voor een enorme pressing op bijna alle zones in het veld. Bovendien is er een ander systeem: ze spelen in een soort 3-5-2 die verschillend is met het verleden. Vormer speelt nu bijvoorbeeld als defensieve middenvelder om het spel goed te kunnen verleggen. Voorin zullen ze dreigend zijn, met onder andere Bas Dost en De Ketelaere.”

Mazzu gaf overigens ook aan vooral gecharmeerd te zijn door CDK. “Bij Club Brugge lopen er heel wat goede spelers rond, maar door de combinatie van jeugdigheid, kwaliteit en mentaliteit, ben ik het meest gecharmeerd door Charles De Ketelaere.”

Laatste wedstrijd zonder publiek

Donderdagavond om 20u45 staat de kraker dus op het programma, maar supporters hoeft u in Jan Breydel nog niet te verwachten. Club Brugge - Union zal voorlopig namelijk de laatste wedstrijd zijn die zonder publiek wordt afgewerkt, maar een voordeel ziet Mazzu daar alleszins niet in. “Het is zeker niet simpeler om naar Club Brugge te gaan, ook al zijn er geen supporters die normaal wel voor heel wat sfeer zorgen. Maar het blijft Club Brugge: ze behaalden twee titels op rij en hun spelersgroep is enorm veel waard. Makkelijker dan anders wordt het dus zeker niet.”