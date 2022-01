Een ref met een zonneslag, een favoriet zonder duiveluitdrijver en het sprookje van de maaneilanden: de Afrika Cup verveelt nooit

Nog anderhalve week zal de Afrika Cup als achtergrondmuziek bij onze Jupiler Pro League spelen, maar nu al heeft het landentoernooi genoeg verhaallijnen aangeleverd voor een twintigtal Hollywoodfilms. De 390 clubs van 69 verschillende landen die er vertegenwoordigd zijn, maken de Afrika Cup het meest diverse toernooi ooit. Waar Premier League-sterren naast amateurs staan, waar een eilandengroep tot in de knock-outfase raakt en waar de topfavoriet toch echt even moet verduidelijken dat het geen duiveluitdrijver in dienst heeft. Wij lichtten er de zeven opmerkelijkste verhalen uit.