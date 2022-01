IMC vraagt advies over boosterprik voor jongeren

De ministers van Volksgezondheid hebben de Hoge Gezondheidsraad gevraagd tegen het weekend een advies af te leveren over de boosterprik voor 12-plussers. Dat meldt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) woensdag na afloop van de vergadering. “Ik stel voor om met een ‘informed consent’ te werken, zodat we het op vrijwillige basis kunnen aanbieden”, aldus Beke. In het Vlaams Parlement riep de CD&V-minister het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) ook op snel klaarheid te scheppen over de boosterprik voor jongeren.