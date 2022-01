Overdag in uniform, ’s avonds in jogging: de make-over van Genkse politie-inspecteur Kelly

“Ik ben al heel mijn leven blond”, zegt politie-inspecteur Kelly (30) uit Genk. “Werken doe ik in uniform en thuis loop ik het liefst rond in jogging of jeans en sneakers. Het mag wel eens wat vrouwelijker.”

© Anja Blevi

Zo komt ze de studio binnen

Vorig jaar verhuisde ze naar hun nieuwbouw en werd ze mama, dit jaar wil Kelly (30) haar vastgeroeste look aanpakken. Haar wens voor ons make-overteam: “Ik wil weer stralen en meer tijd aan mezelf besteden. Zodat mensen aan de buitenkant kunnen zien, hoe ik vanbinnen straal. Het liefst loop ik de hele dag in joggingpak, maar het wordt tijd dat ik uit mijn comfortzone stap”.

Outfit bij La Bottega: jas 575 euro, jeans 130 euro, blouse 240 euro, handtas 385 euro, enkellaarsjes 355 euro. — © Anja Blevi

Dit is het resultaat

Kelly: “Ik kreeg veel kledingtips, die ik zeker ga gebruiken bij toekomstige aankopen. De broek gaat mee naar huis. Mijn haarkleur is even wennen, maar de snit is heel geslaagd. De make-up is mooi en fris. Ik ben superblij, nieuw jaar, nieuwe look!”

De tips van ons team

Stylingtip

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Deze mantel, een tijdloze klassieker, verlengt Kelly’s silhouet. Stoer en toch vrouwelijk: hij lift elke outfit naar een stijlvoller niveau. Door de lichte kleur kun je ook nog in het voorjaar dragen, met een muiltje in plaats van enkellaarzen onder.”

Muiltje bij La Bottega, 165 euro

Beautytip

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Grijsblauwe en champagnekleurige oogschaduw zetten Kelly’s ogen extra in de kijker. De lippen blijven naturel met een roze lippenstift die dicht tegen haar eigen kleur aanleunt. De blush in perziktint past mooi bij Kelly’s nieuwe haarkleur, die kan ze ook perfect als oogschaduw gebruiken”.

Autumn Glow Blush bij La Bottega, 25 euro

Kapseltip

Luc Boonen voor Mod’s Hair: “We brengen meer pit in het kapsel met een iets kortere en asymmetrische bob. We kiezen voor een warme, blonde kleur met schakeringen in goud en assige punten. Met een shampoo die metaaldeeltjes uit je haar filtert, blijft je kleur langer mooi en glanst het haar meer.”

L’Oreal Professionnel Metal Detox shampoo bij Mod’s Hair, 22 euro

In samenwerking met styliste Liesbeth Verlinden en visagiste Vera Kellens met Bellapierre voor La Bottega (labottega.be), en kapster Despina Dokas voor Mod’s Hair (modshairhasselt.be), alle in Hasselt.

