Jarne Lesuisse twee jaar langer bij Limburg United

Hoewel een zware knieblessure (patellapees) de Limburgse youngster dit seizoen grotendeels van het veld hield, is het geloof in de talentvolle shooting guard heel groot. Sinds hij in het seizoen 18-19 bij de Academy aansloot, heeft Lesuisse zowel op als naast het veld grote stappen vooruit gezet. De overtuiging is er dat Jarne kan uitgroeien tot een vaste waarde binnen het A-team.

“Ik ben heel erg blij met het vertrouwen dat ik krijg van de sportieve staf. Momenteel zit ik volop in mijn herstelperiode en train ik mee met het TDM1-team om terug topfit te geraken. Binnen enkele weken zal ik ook de trainingen met het A-team hervatten”, aldus een tevreden Lesuisse.

Ook met Dammen, Vanderhoydonck en Blanchart lopen er nog gesprekken.