Britse premier Boris Johnson “gaat niet opstappen”

Ondanks de toenemende politieke druk rond ‘partygate’, gaat Boris Johnson niet opstappen. Dat heeft de Britse premier woensdag zelf gezegd tijdens een vragenuurtje in het Brits parlement.

Boris Johnson ligt onder vuur omwille van ‘partygate’. De voorbije weken werden er meerdere onthullingen gedaan over lockdownfeestjes waarop de Britse premier ofwel zelf aanwezig was ofwel georganiseerd werden in zijn ambtswoning Downing Street 10. Er lopen momenteel twee onderzoeken naar de mogelijke overtredingen van de coronamaatregelen: een van topambtenaar Sue Gray en een van de Londense politie.

Hoewel Johnson woensdag in het parlement zwaar onder vuur werd genomen, verklaarde hij toch dat hij niet van plan was om op te stappen. “Ik ga door met het uitvoeren van ons plan en onze visie voor het land”, zo verklaarde hij onder meer.

