Lanaken

Een drietal Afghaanse jongeren uit asielcentrum Ter Dennen in Lanaken is overgeplaatst naar andere asielcentra na de rellen met Turkse leeftijdsgenoten op kerstdag in Genk. Burgemeester Marino Keulen vroeg om een spreiding van de asielzoekers. Een vierde Afghaan verblijft in de gevangenis. Enkele anderen werden in Ter Dennen zelf gesanctioneerd.