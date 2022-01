Menstruatie-armoede is een groeiend probleem in Limburg. — © TV Limburg

Menstruatie-armoede is een groeiend probleem in Limburg. Het Huis van de Mens richt in Hasselt, Genk en Bree nieuwe menstruatieboxen in waar mensen bijvoorbeeld maandverbanden kunnen doneren. Uit onderzoek in Vlaanderen blijkt dat liefst 1 op 8 vrouwen niet altijd genoeg geld heeft om menstruatieproducten te kopen.