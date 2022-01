Alden Biesen is uitgeroepen tot beste congreslocatie van België. Ondanks corona was 2021 een fantastisch jaar voor Alden Biesen met meer dan 500 activiteiten. Bijeenkomsten die normaal in 2020 zouden doorgaan, werden ingehaald in 2021. ''De prijs is een pluim voor het harde werk van al onze medewerkers,'' dat zegt algemeen directeur Patrick Cornelissen.