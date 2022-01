Bilzen start toch met omstreden trajectcontrole

Bilzen start toch met de omstreden trajectcontrole op 12 plaatsen. En dat ondanks de felle tegenwind. "Wettelijk is er niets mis met het in zee gaan met een privé-partner en de gemeenteraadsbeslissing is niet vernietigd," zegt burgemeester Johan Sauwens, die de pakkans voor overdreven snelheid op 100 procent wil brengen. "Er zijn in het dossier veel leugens verteld," aldus de burgemeester. De komende weken zullen de camera's geïnstalleerd worden en binnen enkele maanden zullen de eerste boetes al uitgedeeld worden. Sauwens verwacht dat tientallen gemeenten het voorbeeld van Bilzen zullen volgen.