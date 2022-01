Al 91 onderzoeken tegen vermoedelijke relschoppers coronabetogingen

LEES OOK. Korpschef schrijft open brief na rellen tijdens coronabetoging in Brussel: “Hoe lang kunnen wij dit als politie nog tolereren?”

Negen van hen zijn al gedagvaard voor de correctionele rechtbank en de raadkamer buigt zich binnenkort over een tiende dossier. Twee minderjarigen werden ook al geplaatst door de jeugdrechter. “We tillen zwaar aan deze feiten, maar het zijn geen eenvoudige onderzoeken”, klinkt het bij politie en parket.

De eerste betoging tegen de coronamaatregelen en het Covid Safe Ticket (CST) vond op 21 november plaats en mondde uit in zware rellen. Politie en parket hebben intussen al dossiers geopend tegen 53 vermoedelijke relschoppers, van wie er al 31 konden geïdentificeerd worden. Eén man, die tijdens de betoging zelf werd opgepakt, werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst, maar is intussen vrij onder voorwaarden. Dat gerechtelijk onderzoek is afgewerkt en de raadkamer moet binnenkort beslissen of de man wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

Een tweede man die tijdens de betoging werd opgepakt, heeft zich al voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden en dat vonnis valt op 17 februari. Op die dag zijn nog twee andere vermoedelijke relschoppers gedagvaard, op 9 maart staat nog een verdachte terecht, en op 17 maart een voorlopig laatste.

Bij de betoging en de rellen van 5 december werd één minderjarige opgepakt. Tegen vijf andere relschoppers loopt een onderzoek, en twee van hen zijn al geïdentificeerd.

Op 12 december vonden geen arrestaties plaats, maar op 19 december pakte de politie 7 personen gerechtelijk op. Het ging om vier meerderjarigen, van wie er drie al rechtstreeks gedagvaard werden op 3 en 10 februari, en drie minderjarigen.

Na de betoging van 9 januari werden 9 personen gerechtelijk aangehouden, maar vrijgelaten na verhoor. Tegen vijf andere personen loopt intussen ook een onderzoek.

De laatste betoging, op 23 januari, leverde 11 gerechtelijke arrestaties op. Twee minderjarigen werden intussen geplaatst door de jeugdrechter, een derde werd vrijgelaten, en één meerderjarige moet zich al op 17 februari verantwoorden voor de rechtbank. Zeven andere meerderjarigen werden na verhoor vrijgelaten.