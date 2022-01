Truienaar gaat vrouw met sierzwaard te lijf

De man moest zich woensdag in de Hasseltse correctionele rechtbank verantwoorden voor feiten van 8 november vorig jaar. Hij was dronken en er ontstond een discussie over de opvang van hun kind. De verdacht gaf zijn vrouw een slag en sloeg met een machete, gekocht op de antiekmarkt in Sint-Truiden, op haar arm die begon op te zwellen. Zijn vrouw was zes dagen werkonbekwaam. Toen de ziekenwagen en de politie erbij kwamen, merkten de agenten zelfs door het masker van de man heen een enorme alcoholwalm op. “Ik had maar twee Duvels gedronken.” De procureur vorderde een werkstraf van 100 uur of een celstraf van 10 maanden als hij daar niet mee akkoord gaat. Ook is de verbeurdverklaring van de machete gevraagd. De verdediging had het over een gearrangeerd huwelijk waarbij de twee elkaar na al die jaren nog altijd graag zien. Volgens de advocate waren er enkel ‘lelijke woorden’ gevallen. Zo hekelde de man dat hij de enige kostwinner was omdat zijn vrouw een job weigerde te zoeken. “Mijn cliënt heeft enkel de machete gepakt om haar op afstand te houden. Bovendien gaat de relatie, een gearrangeerd huwelijk, weer de goede kant uit. Hij wil het weer een kans geven.” Vonnis op 23 februari. (GeHo)