Evelien Van Hamme: “De levensstandaard die ik nu heb, had ik voor ‘Dertigers’ niet. En kan ik misschien niet aanhouden”

Toen ze elf was, speelde ze een kip in het schooltoneel. Compleet met een rubberen handschoen op haar hoofd. Na het applaus wist ze: dit smaakt naar meer. Bijna dertig jaar later smaakt het nog altijd. En staat de ster van Evelien Van Hamme (39) behoorlijk hoog door de populaire Eén-reeks Dertigers, waar binnenkort onherroepelijk een einde aan komt. “Alles in mijn leven is redelijk traag gegaan. Ik ben daar wel blij om.”