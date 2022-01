Opnieuw 9 doden bij ongevallen aan overwegen in 2021

Ondanks herhaalde sensibiliseringscampagnes en controleacties zit er niet meteen verbetering in de cijfers. Het aantal ongevallen aan overwegen ligt de laatste jaren steeds in dezelfde grootteorde (behalve in 2020, toen er wegens corona minder voertuigen waren op de wegen en er minder treinen reden). En ook het aantal doden varieert weinig: in 2021 vielen er voor de vierde keer in vijf jaar negen doden te betreuren.

De helft van de ongevallen wordt veroorzaakt door weggebruikers die de verkeersregels aan hun laars lappen, en bijvoorbeeld de overweg nog willen oversteken terwijl de slagbomen gesloten zijn en de lichten op rood staan.

Bijna even belangrijk is onvoorzichtig gedrag (zowat 40 procent van de ongevallen). Het gaat dan bijvoorbeeld om weggebruikers die zich vergissen en te vroeg afdraaien, waarna ze zich vastrijden op de sporen. Infrabel roept op om in zo’n geval geen tijd te verliezen met pogingen om het voertuig nog van de sporen te krijgen voordat de overweg sluit en er een trein aankomt, maar meteen de hulpdiensten te bellen (via het nummer 112). Het treinverkeer kan dan worden stilgelegd, zodat het niet tot een aanrijding komt.

Het Belgische spoorwegnet telt momenteel 1.650 overwegen.