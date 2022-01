Tot de zomer beurtelings verkeer (en files) aan kruispuntvernieuwing op Steenweg in Diepenbeek

Volgende week start het Agentschap Wegen en verkeer (AWV) met de herinrichting van het kruispunt Steenweg-Waardestraat in Diepenbeek. Tot aan de zomer zal het verkeer er, begeleid door verkeerslichten, beurtelings moeten passeren. Wat in de spits onvermijdelijk tot opstoppingen zal leiden.

Dit voorjaar wordt de ‘fly-over’, de spoorbrug die in de Waardestraat het verkeer over de spoorweg leidt, afgewerkt. “Het spreekt voor zich dat tegen die tijd ook de wegen er naar toe, klaar moeten geraken, zodat de aansluiting kan gebeuren”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters (open VLD). “Daarom starten nu de werken die het kruispunt een nieuwe organisatie gaan bezorgen en waarbij tegelijk ook de nutsleidingen worden aangepakt.”

De distributienetten voor digitale verbindingen zijn al verplaatst. Maandag start AWV met de rioleringswerken die gevolgd worden door de wegenwerken. “We gaan in twee fases aan de slag”, zegt AWV-woordvoerder Sep Vandijck. “Tot eind maart wordt gewerkt onder de rijstrook richting Hasselt. Is dat klaar, dan volgt de andere zijde, richting Diepenbeek-centrum zodat, in principe, tegen de zomer alles afgewerkt geraakt. Later dit jaar zullen we ook aan het andere uiteinde van het centrum, het kruispunt van de Grendelbaan met de Verbindingslaan aanpakken, zodat de nieuwe omleidingsweg in gebruik kan genomen worden.”

Beurtelings

Vanaf maandag wordt wel flink wat hinder voorspeld voor wie de werken aan de Waardestraat moet passeren. “Gemotoriseerd verkeer blijft mogelijk maar wordt, ter hoogte van de werfzone, over één rijstrook gestuurd met tijdelijke verkeerslichten. Wie er passeert moet zeker rekening houden met extra vertragingen”, voorspelt Sep Vandijck. “De Peperstraat en de Russelbeekstraat worden, omwille van de veiligheid, aan deze zijde afgesloten van de Steenweg. Ze blijven wel toegankelijk via het kruispunt van de Steenweg met de Nierstraat. Ook de ingang van supermarkt Aldi krijgt, tijdens de werken een tijdelijke toegang, door een weiland in de Peperstraat. Dat voorzien we in de tweede helft van februari. Voor fietsers is er een omleiding door omliggende straten om elk gevaar te vermijden.”