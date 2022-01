Club Brugge laat Tibo Persyn naar Westerlo gaan

Uitgaand verkeer bij Club Brugge. Tibo Persyn (19) trekt naar Westerlo.

Club nam de Belgische rechtsback vorige zomer op huurbasis over van Inter, met optie tot aankoop. Maar een half jaar later kwam hij nog maar twee keer in actie. Midden augustus viel hij in op Beerschot, een week later startte (en scoorde) hij thuis tegen Zulte Waregem. Maar vervolgens verdween hij volledig van de radar. Philippe Clement zette Mata op rechts, Van der Brempt kreeg af en toe nog een kans, maar Persyn kwam er niet meer aan te pas. De trainerswissel kwam voor hem op het juiste moment, maar nu het money time is, dreigde hij ook onder Alfred Schreuder uit de boot te vallen.

Persyn zocht dan maar een oplossing en heeft die met Westerlo gevonden. Er was ook interesse uit 1A, maar bij de leider uit 1B liggen er meer speelkansen en dat gaf de doorslag. Club zal hem doorverhuren, wat betekent dat de aankoopoptie nog geldig blijft. (dvd, bdh)