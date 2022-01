Daan Heymans (Venezia) op weg naar Charleroi

Daan Heymans (22) staat dicht bij Charleroi. De onderhandelingen over een huur met aankoopoptie zijn vergevorderd.

Charleroi is nog erg actief op de transfermarkt. En in zijn zoektocht naar een extra middenvelder is het uitgekomen bij Daan Heymans (22). De Belg, die enkele seizoenen geleden nog voor Lommel SK speelde, trok vorige zomer transfervrij van Waasland-Beveren naar de kersverse Italiaanse eersteklasser Venezia, maar sinds eind oktober kwam hij enkel nog aan de bak in de Italiaanse beker.

Omdat Venezia zich deze wintermercato ook nog aan het versterken is, zag de toekomst er plots weinig rooskleurig uit voor Heymans en dus stond hij open voor een oplossing. Charleroi, waar trainer Edward Still in hem gelooft, sprong in de dans en startte gesprekken op. De onderhandelingen over een huur met aankoopoptie zijn nu vergevorderd. Als het verlossende telefoontje komt, zal Heymans bij Venezia afklokken op tien duels en één doelpunt (in de beker tegen Ternana).

Bij Waasland-Beveren was hij destijds goed voor negen goals in 41 duels.

