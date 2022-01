Internering voor Hasselaar die ouders afranselt en junkie laat sterven

De dader, door de gerechtsdeskundige bestempeld als laaggemiddeld begaafd, staat al jaren bekend als gebruiker van heroïne, wiet en cannabis. Intussen staan op zijn strafblad negen correctionele veroordelingen en nog eens vier voor de politierechtbank. Omdat hij vaak geen blijf weet met zichzelf reageerde de gebruiker zich de jongste jaren meermaals af op zijn ouders. Op 11 maart vorig jaar moest zijn moeder een slag in het aangezicht incasseren. Toen zijn vader tussenkwam, bekocht hij dat met enkele klappen en trappen met kneuzingen tot gevolg.

Opname

Zijn advocaat betwistte de slagen niet. Volgens een aangestelde gerechtsdeskundige heeft de man een antisociale persoonlijkheidsstructuur. Ook sukkelt de dader met een grote mate van prikkelbaarheid, een gebrekkige gewetensfunctie en agressief acting-out gedrag. Er bestaat een groot gevaar dat de veertiger nieuwe feiten zal plegen als gevolg van een geestesstoornis in combinatie met andere risicofactoren zoals zijn drugsgebruik. Volgens de deskundige is het nodig om de betichte met het oog op integratie te laten begeleiden en zelfs te laten opnemen bij crisissituaties. De rechter volgde dat advies. Bovenop de internering kreeg de man de rekening voor de proceskosten gepresenteerd, goed voor 100 euro.

Drugsdode

In 2008 werd de Hasselaar al eens tot vier jaar effectief veroordeeld in een lugubere drugszaak. Samen met zijn 20 jaar oudere vriendin gebruikte hij heroïne. De vrouw overleed aan een overdosis. Hij zag dat het slecht ging met haar, maar weigerde de hulpdiensten te bellen. De autopsie toonde nochtans aan dat er overlevingskansen waren indien er snelle hulp was geweest. Het kwam hem op vier jaar cel voor schuldig verzuim te staan. Toen de politie de drugsdode op haar appartement in de Kleine Bameriklaan in Kuringen (Hasselt) aantrof, was ze al vier tot vijf dagen overleden. De vriend verbleef op dat moment zwaar onder invloed in de flat. Hij had de vrouw in een deken gewikkeld en haar lichaam vertoonde brandsporen. De dader probeerde te veinzen dat ze om het leven kwam, nadat ze met een slapende sigaret in slaap was gevallen. Toen het lichaam een geur begon te verspreiden, vond hij er niet beter op om de vensters te openen en de ventilator in te schakelen. De junkie verklaarde geen hulp te willen inroepen uit vrees dat hij zijn onderdak zou verliezen. Toen bleek hij in tegenstelling tot nu wel toerekeningsvatbaar te zijn.