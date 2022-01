De gemeente Riemst, investeert niet alleen in nieuwe instrumenten voor de muziekacademie, er komen ook nieuwe klassen. — © EVA

Riemst

Nog nooit waren er zoveel leerlingen ingeschreven in de Kunstacademie Voeren-Riemst en dat merkt ook het gemeentebestuur van Riemst. Zij maken zo’n 600.000 euro vrij voor de aanleg van nieuwe klassen en een lerarenlokaal in de muziekgebouwen in Zichen-Zussen-Bolder.