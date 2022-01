Ook in Eksel geen carnaval: wandeltocht vervangt stoet

“Onze groepen bouwen nog vaak hun wagens zelf rond lokale thema’s, en dan moet je op zeker moment de knoop doorhakken. Daarom kiezen we niet voor uitstel, omdat het een maand later gewoon nog te onzeker is in welke code we ons dan bevinden. En om dan mensen die hard hebben gewerkt om alles klaar te krijgen te ontgoochelen, dat willen ook niet”, stelt voorzitter Ivan Loenders. “Met pijn in het hart hebben we daarom de harde keuze gemaakt om de stoet en alle andere activiteiten zoals kindercarnaval te annuleren.”

Carnaval zomaar geruisloos voorbij laten gaan, zal ook niet gebeuren. “Net zoals vorig jaar zullen we op carnavalszondag 27 februari als alternatief een wandeltocht organiseren. We stippelen een traject uit langs de horecazaken. Die hebben ons altijd gesteund en we willen dat niet vergeten. Wie zin heeft kan iets drinken. En bij het eindpunt op de parking van De Geer voorzien we we op een wagen van Essers enkele carnavalsartiesten. We gaan ervan uit dat we tegen dan hopelijk in code oranje zitten en er in openlucht best wat kan. Op deze manier houden we carnaval toch een beetje levend, want als je twee jaar op rij annuleert loert het risico om de hoek dat de traditie stilvalt. Dat zou jammer zijn. Er kan in elk geval al meer dan vorig jaar en volgend jaar hopen we weer normaal carnaval te kunnen vieren met bijhorend volksfeestje.”